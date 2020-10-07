Mustafa Deniz, annesi Şengül Deniz'e başrol verdiği 'Kış Bahçesi' ile ödüller kazanmaya devam ediyor

HABERTURK.COM / AA

Yönetmen Mustafa Deniz'in ikinci kısa metrajlı filmi 'Kış Bahçesi', bu yıl ağustos ayında düzenlenen New York Sinematografi Ödülleri'nde 'En İyi Drama Filmi' ödülüne layık görüldü. Mutafa Deniz'in annesi Şengül Deniz'e başrol verdiği 'Kış Bahçesi', bu yıl içinde ayrıca Avrupa Sinematografi Ödülleri'nde 'En İyi Drama', İsveç Film Ödülleri'nde 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Mustafa Deniz, duygularını şöyle dile getirdi; "Annemin yapabileceğini hemen anladım. Senaryoyu da zaten annemi düşünerek yazmıştım. Annem belki de tanıdığım, sezgileri en güçlü insan. Filme hazırlık olsun diye çekimlerden önce bir süre bağımsız kısa filmleri takip etmiş. Bunu bana çekimlerden sonra söyledi. Bir de 'Kabuk'ta olduğu gibi 'Kış Bahçesi'nde de annemin oynadığı Şengül karakterinin oyunculuk performansından çok ifadesi ile öne çıkması bu kararı almamda rasyonel bir zemin oluşturmuş olabilir. İlk filmimde olduğu gibi ikinci filmimin de merkezinde nostalji, iletişimsizlik, yas, melankoli, hiçlik gibi duygular var. Bu da rol gereği de olsa annemin melankolik yüz ifadesinin dramatik yapıda işlev kazanmasına zemin hazırladı diye düşünüyorum. Zaten his olarak yine aynı filmi çektim diyebilirim. Hem ablam hem ben anneme sabrı, pratik zekası ve çalışkanlığından dolayı gizli bir hayranlık besledik. Film boyunca annemin konsantrasyonu da oldukça yüksekti. Bir direktifi iki kez verdiğimi hatırlamıyorum. Ama tabii annem artık 65 yaşında. Dramatik yapı boyunca ona fiziksel efor sarf etmesini gerektirecek bir düzlem oluşturmamayı özellikle gözettim diyebilirim."