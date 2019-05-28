30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ana sponsorları Nef'in düzenlediği iftar davetinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Gündemdeki konulara değinen Cengiz, birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre UEFA tarafından yapılan anlaşmaya uyduğu açıklanan Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, son durumla ilgili bilgi verdi. Finansal Fair Play anlaşmasına uymak için ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Cengiz "UEFA, bizi başka kulüplere örnek gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Mali durumla ilgili konuşmayı sürdüren Cengiz, "Şampiyonlar Ligi'ne kulüp tarihinde ilk kez katılmadık ama Devler Ligi'ne katıldığımızda ilk kez bu yıl kar ettik" dedi.
Şampiyonluğun kazanıldığı Başakşehir maçında çıkan olaylara değinen Cengiz, "Rakip takım teknik direktör yardımcısı sahanın içine kadar giriyor. Hocamız Fatih Terim, bu durumu dördüncü hakeme söylüyor. Bunun akabinde antrenörün parmak sallaması ve sarf ettiği sözler, görüntülere yansıdı. Hocaya ve yedek kulübemize çok ağır tahrik var. Bu anların polis kayıtları da mevcut. Biz gerekli şikayetleri, ilgili mercilere yaptık" ifadelerini kullandı.
Galatasaray olarak ayrıştırıcı bir tutum sergilemek istemediklerini de dile getiren Cengiz, "Bizim kimseyle kavga etme niyetimiz yok. Türk futbolu olarak hepimiz bir aileyiz. Hepimizin ailesinde de rakip takım taraftarları var. Kimimizin dayısı, kimimizin halası, kimimizin yakın arkadaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor veyahut diğer takım taraftarları... Dolayısıyla kavgaya, ayrışmaya hiç gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.
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