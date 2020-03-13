Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.