05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burak Yılmaz’ın kullandığı otomobilde kanunen yasaklı çakar kullandığını televizyonda açıklamış, bu köşede de yazarak gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığı’ndan konu ile ilgili açıklama beklediğimizi yazmıştık.
Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Burak Yılmaz’ın otomobiline taktırmış olduğu çakar lambaların yasal olmadığını ve gerekli işlemin yapıldığını açıkladı.
Aynı yazının sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’le ilgili olarak bir okurun yaptığı ihbarı ve sosyal medyada yer alan görüntüleri de anmış ve “Burak Yılmaz’ın yasa dışı çakar kullanma hakkı yok ise, Mustafa Cengiz’in de yoktur” demiştik.
Bu konudaki açıklama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz’den geldi. Başkan Cengiz şöyle diyor:
“Bu video yeri düzenleme öncesi çekilmiş bir videodur. Yeni düzenlemeye göre sadece 29 makam çakar kullanabilecektir. Ben İçişleri Bakanlığı kararı ile koruma altında olduğumdan üst çakar lamba kullanabiliyorum. Düzenlemeden sonra bu hak verildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. Maddesinde yer alan hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk kuvvetlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesindeki sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı sistem bulundurulabilecek. Bizim aracımızda da artık bu var”
Başkan Mustafa Cengiz bana da “Ailem, sürücüm, korumam, şahsım veya araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın” diye bir sorumluluk yüklemiş.
Sosyal medyada yüzbinlerce kez izlenen bir videoyu kullandığım için.
Sayın Başkan, Mülkiyelisiniz.
Kanun kitap bildiğinizi söylersiniz.
Ama ben yine de hatırlatayım.
Aracınızın plakasının sosyal medyada yayınlanmış olmasından dolayı bir tehlike zannına kapıldı iseniz çözümü çok basit.
Resmi Gazete’nin 7 Mayıs 2010 günü yayınlanan nüshasında Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yayınlandı.
Şöyle diyor:
“Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.”
Buna göre eğer güvenliğinizi tehlikede görüyorsanız hemen değiştirebilirsiniz.
Çok kolay bir işlem.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!