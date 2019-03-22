22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'da yarın yapılacak olağan mali genel kurul toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, mali ve yönetsel bakımdan ibra oylaması yapılacak. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre göreve geldikten sonra Galatasaray'ı kara geçirdiğini her fırsatta dile getiren başkan Cengiz, yapacağı konuşmada da bu konunun altını çizerek kulübün ekonomik olarak iyiye gittiğini ifade edecek. Ancak seçilmeden önce vadettiği Teknokent, kapalı spor salonu gibi projeler konusunda henüz ilerleme kaydedilmemiş olması, Cengiz'in eksileri arasında yer alıyor.
CAMİANIN GÖRÜŞÜ İBRA EDİLECEĞİ YÖNÜNDE
Genel kurulda mali ve yönetsel bakımdan ayrı ayrı ibrası oylanacak olan Cengiz yönetimi, herhangi birinden ibra edilmezse mayıs ayında seçime gidilecek. Ancak camianın önde gelen isimlerinden edinilen bilgilere göre, toplantı sert geçecek olsa da yönetimin ibra konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağı görüşü hakim. 2011 yılında Adnan Polat'ın yaşadığı şoku, Cengiz yönetiminin yaşamayacağını öngören ağır toplar, yönetimin her iki konuda da ibra edileceğini düşünüyor.
GENEL KURULU YİNE ASLAN'IN YÖNETMESİ BEKLENİYOR
Diğer yandan camia içinde liseli-lisesiz çatışması da yaşanıyor. Son genel kurulu yöneten liseli Metin Sinan Aslan'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi gerilimi tırmandırmıştı. Ancak bu konuda açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, disiplin kararının yönetimle bir alakası olmadığını ve bir başka üyenin 2018 genel kurulunu yöneten Metin Sinan Aslan hakkında dilekçe yazdığı için tüzük gereği disipline verildiğini belirtti. Buna rağmen camia içerisindeki bazı isimlerin rahatsız oldukları da biliniyor.
Son divan kurulu toplantısında gündemi meşgul eden Aslan konusuna gelişmeler yaşandı. Disipline sevk edilen Aslan hakkında uyarı cezası verilmesi, Aslan'ın genel kurulda yerini almasını sağlayacak. Başkan Cengiz, son divan toplantısında kürsüye gelerek, "Genel kurulu Metin Aslan'ın yönetmesi yönünde teklifte bulunurum" ifadelerini kullanmıştı. Camiadan da böyle bir talep gelir ve Metin Sinan Aslan da kabul ederse, genel kurulu Aslan yönetecek.
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