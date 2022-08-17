Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Mustafa Ceceli: Pandeminin acısını çıkarıyoruz - Magazin haberleri

Mustafa Ceceli: Pandeminin acısını çıkarıyoruz

Önceki gün eşi Selin İmer ile birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüntülenen Mustafa Ceceli, muhabirlere sohbet etti. Ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda, çok çalışıyorum. Pandemi döneminin acısını çıkarıyoruz" dedi

17.08.2022 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
Mustafa Ceceli: Pandeminin acısını çıkarıyoruz - Magazin haberleri
"Pandeminin acısını çıkarıyoruz"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çiftten Ceceli, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"PANDEMİNİN ACISINI ÇIKARIYORUZ"

Mustafa Ceceli, "Her şey yolunda, çok çalışıyorum. Birkaç günlük boşluğum vardı, stüdyoya girdim ve okumalarımı yaptım. Şimdi konser maratonuna kaldığım yerden devam edeceğim. Pandemi döneminin acısını çıkarıyoruz. Bu ara çoğu sanatçı arkadaşımla havaalanında karşılaşıyoruz. Herkes konser maratonunda, işlerimiz çok şükür yoluna girdi." dedi.

İkili, daha sonra kendilerini almaya gelen özel araçlarına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İki kişi motosikletten düştü! Üzerlerinden araç geçti!
İki kişi motosikletten düştü! Üzerlerinden araç geçti!
Ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih tarihleri!
Ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih tarihleri!
Okulların açılacağı tarih netleşti!
Okulların açılacağı tarih netleşti!
YKS taban puanları ve sıralaması!
YKS taban puanları ve sıralaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.