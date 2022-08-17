"Pandeminin acısını çıkarıyoruz"

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Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çiftten Ceceli, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"PANDEMİNİN ACISINI ÇIKARIYORUZ"

Mustafa Ceceli, "Her şey yolunda, çok çalışıyorum. Birkaç günlük boşluğum vardı, stüdyoya girdim ve okumalarımı yaptım. Şimdi konser maratonuna kaldığım yerden devam edeceğim. Pandemi döneminin acısını çıkarıyoruz. Bu ara çoğu sanatçı arkadaşımla havaalanında karşılaşıyoruz. Herkes konser maratonunda, işlerimiz çok şükür yoluna girdi." dedi.

İkili, daha sonra kendilerini almaya gelen özel araçlarına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.