2017 sezonunda Mustafa Açıkgöz, o zaman nişanlısı, şu an evli olduğu Jinda Karakaş ile O Ses Türkiye sahnesinde “Al Ömrümü” şarkısını seslendirmiş.

O Ses Türkiye'de yarı final yarışmacılarından olan Mustafa Açıkgöz, daha önce de yarışmaya katılmış. Nişanlısı ile katıldığını söyleyen Mustafa Açıkgöz, evlendiklerini ve üç ay sonra doğum yapacağını söyledi.

O Ses Türkiye finalisti Mustafa Açıkgöz kimdir? 2021 - 2022 O Ses Türkiye'de finale kadar yükselen Şevval Ekiz'le ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Mustafa Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte güncel videolu biyografi...

O Ses Türkiye finalisti Mustafa Açıkgöz kimdir? 2021 - 2022 O Ses Türkiye'de finale kadar yükselen Şevval Ekiz'le ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Mustafa Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte güncel videolu biyografi...

MUSTAFA AÇIKGÖZ KİMDİR?

O Ses Türkiye'de yarı final yarışmacılarından olan Mustafa Açıkgöz, daha önce de yarışmaya katılmış. Nişanlısı ile katıldığını söyleyen Mustafa Açıkgöz, evlendiklerini ve üç ay sonra doğum yapacağını söyledi.

2017 sezonunda Mustafa Açıkgöz, o zaman nişanlısı, şu an evli olduğu Jinda Karakaş ile O Ses Türkiye sahnesinde “Al Ömrümü” şarkısını seslendirmiş.