Müslümanlara ait kurumlar 'gizlice' araştırılıyor

AA

Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Yıllarca Müslümanların Hollanda'da iyi bir vatandaş olmak için çaba sarf ettiklerini belirten Köktaş, "Devlet, her defasında yapmış olduğu bu tür hareketlerle bu çabamızı boşa çıkarıyor. Bu nedenle Müslümanların güvenini kazanmak yerine kaybediyorlar." dedi.

Köktaş, hükümetin bu tür çalışmalarının toplumun birliğine zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu toplum arasında ayrımcılığa sebep olmaktadır. Bu kaygılarımızı devletin yetkili kurumlarına ileteceğiz ve bir daha yaşanmaması için ne gibi tedbir alacaklarına dair istişare edeceğiz." ifadesini kullandı.

Müslümanların Hollanda hükümetine olan güvenini zedelediğini belirten Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu da "Belediyelerin camileri bu şekilde araştırması hukuka aykırıdır. Cami cemaatinin arasına sözde araştırmacı yerleştiren bu devlet uygulamasını durdurmak için parlamentoda gerekli adımları atacağız. Araştırmaların yapıldığı belediyelerdeki tüm DENK belediye meclis üyeleri de harekete geçmiş durumda." diye konuştu.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan da büyük üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Aslan, "Geçtiğimiz dönemde İslam toplumunu rencide eden olaylar sıklaşırken bunun ortaya çıkması bizleri üzmüştür. Kolektif İslamofobik eylemlerin belediyeler seviyesine çıkmış olması daha da üzüntü verici. Camilerimizde belediyelerle olan ilişkilerimizi ve beraber çalışmalarımızı en üst seviyeye taşıyorken bazı belediyelerin bu icraatlar içinde olmalarına şaşkınız." değerlendirmesinde bulundu.

NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edilmişti.

Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtilmişti.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedilmişti.

Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin avro harcandığı bildirilmişti.

Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarılmıştı.

NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere "gizli bilgi" olarak raporladığı aktarılmıştı.