Müslüman, Ortodoks ve Yahudi din adamları, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınadı

AA

Kafkas Müslümanları İdaresi Batı Bölge Temsilciliği, Aleksandr Nevski Rus Ortodoks Kilisesi ve Gence Yahudi Cemaati, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusunun karşısında mağlup olan Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Gence'ye yapılan saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, çok sayıda konutun da kullanılamaz hale geldiği aktarılan bildiride, "Biz, Gence kent merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.