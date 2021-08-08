Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'in (CP) haberine göre, Boileau, CRA'nın Müslümanların liderliğindeki hayır kurumlarını hedef aldığı yönündeki şikayetleri araştıracak.
Soruşturmada, Müslüman hayır kurumlarının yanı sıra beyaz olmayanlar tarafından yönetilen hayır kurumlarının uygunsuz bir şekilde hedef alınmalarına ilişkin şikayetler de araştırılacak.
CP'ye konuşan Boileau, hayır kurumları tarafından gündeme getirilen sorunları incelemeyi taahhüt ettiğini ve Kanada Gelir İdaresinden yüksek kalitede hizmet almalarını sağlamak için bu kuruluşlarla birlikte çalışacağını bildirdi.
Ombudsmanlık Ofisi, bu hayır kurumlarından deneyimlerini kurumla paylaşmalarını isteyecek ve konuyla ilgili olarak kamuya açık tüm belge ve bilgileri inceleyecek.
Boileau, soruşturmasıyla ilgili güncellemeyi 1 Ocak 2022 tarihine kadar Ulusal Gelir Bakanı Diane Lebouthillier'e sunacak.
Müslümanlara ait yaklaşık 100 kuruluş ve sivil toplum örgütü, geçen temmuz ayında Başbakan Justin Trudeau'ya, Kanada Gelir İdaresinin denetim uygulamalarında reform yapılması çağrısında bulundukları bir mektup gönderdi.
Ulusal Gelir Bakanı Diane Lebouthillier, 22 Temmuz'da toplanan Ulusal İslamofobi Zirvesi sırasında Kanada Vergi Mükellefleri Ombudsmanından Müslüman toplumun hayır kurumlarının hedef alınmasıyla ilgili endişeleri incelemesi talebinde bulunacağını açıklamıştı.
Bakan Lebouthillier, hayır sektörüyle ilgili bir danışma komitesine Kanada Müslüman toplumundan üye atamayı da taahhüt etmişti.
YÜZDE 75'İ MÜSLÜMANLARA AİT
Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Uluslararası Sivil Özgürlükler İzleme Grubu tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, CRA bünyesinde İnceleme ve Analiz Bölümü (RAD) adı altında gizli bir bölüm bulunduğu ve bu bölümün Kanada'daki Müslüman hayır kurumlarını hedef aldığı kaydedilmişti.
Çalışmada, RAD tarafından 2008 ile 2015 yılları arasında denetlenen ve hayır kurumu statüsü iptal edilen kurumların yüzde 75'inin Müslümanlara ait olduğuna işaret edilerek, Trudeau hükümetine bunu durdurma çağrısında bulunulmuştu.
Kanada Başbakanı Trudeau da 22 Temmuz'da toplanan Ulusal İslamofobi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara çağrıda bulunarak, "Devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." ifadesini kullanmıştı.
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