Muşlu öğrenciler geliştirdikleri sistemle su tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlıyor

Okulun Tesisat Bölümü'nde görevli Ömer Örün ve öğrencilerinin, kullanılmayan su borularını değerlendirerek geliştirdikleri sistem, sensörler yardımıyla açık unutulmuş su akışını keserek tüketimde tasarruf sağlıyor.
Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Örün ve öğrencilerin ürettiği cihazı inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışmalarını sürdürerek örnek projelere imza atan öğretmen ve öğrencileri kutladı.
Kurulan sistemin, okulların ekonomisine katkı sunacağını belirten Kıvanç, "Okulumuzda yapılan bu sistemin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Çünkü ilk defa burada üretildiğini görüyoruz. Sensörlü musluk var ama tesisatın tamamını kapatan bir sistem yok. Bu sistemi biz burada ürettik." dedi.
Okul Müdürü Abbas Ataman da okuldaki pratik eğitimin, öğrencilerin geleceğe hazırlanması, ekonomiye katkı sunulması ve öğrencilerin yetenek alanlarının ortaya çıkarılmasına olumlu katkı sağladığını belirtti.
Öğrencilerin su tesisatı bölümünü tercih ettiğini ifade eden Ataman, "Burayı aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sistem, hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlamak amacıyla atık malzemelerle yapılıyor. Toplu yaşam alanları ve okullarda su ve elektrik akımı kayıplarını minimuma indiren bir sistem tasarladık. Bu sistemle su faturalarında yüzde 30'dan fazla tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.
Atölye Şefi Ömer Örün de 2 ayda kendini amorti eden bir sistem geliştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Okulumuzda elektrik ve su tasarrufu sağlamak amacıyla öğrencilerimle bu sistemi geliştirdik. Temiz su tesisatına monte ettiğimiz sistem, lavaboya girdiğimizde elektriklerin yanmasıyla otomatik olarak devreye giriyor. Bu vesileyle pandemi döneminde öğrenciler musluğa dokunmadan ellerini yıkıyor. Belli bir süre sonra elektriğin kesilmesiyle su akışı da duruyor. Bu sayede su faturalarında en az yüzde 30 tasarruf sağlanıyor. Bu sistemi Muş'taki okullara satarak gelir elde ettik."
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