Muşlu öğrenciler atıl malzemelerden pedallı dezenfektan cihazı üretti

AA

Okulun Tesisat Bölümü'nde görevli Ömer Örün ve öğrencileri, kullanılmayan su borularını değerlendirerek pedallı dezenfektan cihazı geliştirdi.İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okulu ziyaret ederek, Örün ve öğrencilerin ürettiği cihazı inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin salgın döneminde tamamı atık malzemelerden oluşan dezenfektan cihazı ürettiğini söyledi.

İmkan verilmesi durumunda, meslek liselerinde çok farklı ürünlerin geliştirildiğini aktaran Kıvanç, şöyle konuştu:

"Burada atıl malzemelerle üretilen cihazların bir kısmını okula yerleştirdik. Birçok kurumdan talep var. Bu talepleri karşılamak için seri üretime geçmek lazım. Bu konuda okulumuzda hazırlıklar yapılıyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katkı sağlayacağız. Çünkü piyasada yaklaşık 400 liraya satılan cihazlar olduğunu biliyoruz. Ancak burada üretilen cihazlar kadar sağlıklı değil. Daha ucuza maliyetini sağlayabiliyoruz. Okula ve öğrencilerimizin emeğine katkı sağlamak amacıyla talep olduğu takdirde daha düşük fiyatla satabiliriz."

Atölye Şefi Ömer Örün ise hedeflerinin, günde 15 dezenfektan cihazı üretmek olduğunu belirterek, "Kullandığımız malzemelerin tamamı geri dönüşümden topladığımız ürünler. Bu nedenle sadece emeğimizin maliyeti var. Bunun dışında hiçbir maliyeti yok. Pedal sistemi ile ilk kez Muş'ta dezenfektan cihazı ürettik." dedi.