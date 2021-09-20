Muşlu kadınlar halı dokuma kursunda meslek ediniyor

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek binasında açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlara usta öğreticiler tarafından halı dokuma eğitimi veriliyor.
Kursiyerler, İş-Kur'dan günlük aldıkları ekonomik destekle de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Halı dokuma atölyesindeki kursta incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Kıvanç, kursta meslek edinen kadınların unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağladıklarını belirtti.
Kurstaki malzeme ihtiyacının İl Emniyet Müdürlüğünce karşılandığını aktaran Kıvanç, "İnanıyoruz ki bu tür kursların çoğalmasıyla hem kadınlarımıza daha fazla iş istihdamı sağlamış olacağız hem onlar evden artan boş zamanlarını daha iyi bir şekilde değerlendirmiş olacaklar. Kursta 15 kursiyer çalışıyor. Kursumuz yaklaşık 4,5 ay sürecek." diye konuştu.
Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Özlem Sağlık da meslek sahibi olup çocukların eğitimine katkı sağlamak için kursa katıldığını ifade ederek, "Bunun dışında ise burada bir sosyalleşme oluşmakta. Birlikte her şey paylaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bize verdiği eğitim sayesinde her şeyi öğrendik. Şimdiye kadar boşuna evlerde durmuşuz. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.
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