Muşlu esnaf müşterilerine yaptığı igloda çay ikram etti

"Önce küreklerle karı topladık ve sıkıştırdık. Daha sonra su verdik ve dondu. İçini oyduktan sonra kubbe şeklini aldı. Burada bir etkinlik alanı oluşturduk. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çay, kahve ve süt ikram ediyoruz. Müşterilerimiz mutlu oluyorlar. Biz de bundan keyif alıyoruz."