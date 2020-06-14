Muslera'nın sağlık durumu nasıl? sorusu tüm futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'de uzun bir aranın ardından takihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera hastaneye kaldırıldı. İşte Muslera'nın son sağlık duurmuna ilişkin detaylar...

MUSLERA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen Muslera'dan kötü haber geldi! Mücadelenin başlarında bir pozisyonda acı içinde yerde kalan ve ambulansla hastaneye sevk edilen Uruguaylı file bekçisinin sezonu kapattığı öğrenildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre kaval kemiğinde kırık bulunan Muslera'nın ayağı alçıya alındı. Tecrübeli file bekçisi sezonu kapattı.