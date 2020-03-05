Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Şili ve 1 Nisan'da deplasmanda Ekvador ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Oscar Tabarez, 26 kişilik kadroya 33 yaşındaki Galatasaraylı kaleci Muslera'yı da dahil etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray),Martin Silva (Libertad),Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin (Inter),Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid),Sebastian Coates (Sporting Lizbon),Ronald Araujo (Barcelona),Martin Caceres (Fiorentina),Gaston Silva (Independiente),Damian Suarez, Mauro Arambarri (Getafe),Matias Vina (Palmeiras),Diego Laxalt (Milan)

Orta saha: Matias Vecino (Inter),Federico Valverde (Real Madrid),Rodrigo Bentancur (Juventus),Nahitan Nandez, Gaston Pereiro (Cagliari),Brian Lozano (Santos Laguna),Brian Rodriguez (Los Angeles),Giorgian De Arrascaeta (Flamengo),Nicolas de La Cruz (River Plate)

Forvet: Edison Cavani (Paris Saint-Germain),Jonathan Rodriguez (Cruz Azul),Cristhian Stuani (Girona),Darwin Nunez (Almeria)