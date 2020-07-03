Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta bacağından sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, çalışmalarını özel olarak sürdürüyor. Başarılı eldiven, bugünkü antrenmanda kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

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