Muslera kadroda! 3 isim yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapıldı. Duran top organizasyonları ve bitiricilik çalışmalarının ardından çift kale taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmanda Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Öğleden sonra İzmir'e uçarak, burada kampa girecek olan kafilede takım arkadaşlarına destek olmak için Fernando Muslera da yer alacak. Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iaki Pea, Alexandru Cicaldu, Marco Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."