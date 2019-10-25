Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor.

Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı.

Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.