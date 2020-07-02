Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Marcao'nun antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı, Radamel Falcao'nun ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel program uyguladığı ifade edildi.

Sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın da kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği vurgulandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.