Muslera'dan örnek davranış

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Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Papara Park'ta yapılan mücadeleden 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 81 ve 90+5. dakikalarda ise Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 5-1 galip ayrıldı. Bordo-mavili ekibin tek golünü ise 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, rakibinin sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından hata yapmadı. Karadeniz'den farklı galibiyetle dönen "Cimbom" puanını 54'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanları eşitledi.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, maç öncesinde önemli bir vefa örneği sergiledi.

Muslera, seremoniye bir kaza sonucu vefat eden ve 7 organı bağışlanarak 5 kişiye can olan 16 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Bera Güneş'in fotoğrafıyla çıktı.