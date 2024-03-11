Muslera, Avrupa'da en iyilerle beraber! 330 kaleci arasında...
Galatasaray'ın uzun süreli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla 15 büyük lig içinde 330 kaleci arasında üst sıralara tırmandı!
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Galatasaray'ın yıllardır en önemli isimlerinden olan Fernando Muslera bu sezon gösterdiği performansla kendini en formda isimler arasında buldu.
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En çok kalesini gole kapatan kalecilerden biri olan Uruguaylı file bekçisi 15 büyük lig içerisinde 330 kaleci arasında 4. sıraya yerleşti.
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Oynadığı 28 maçta 14 maçta kalesini gole kapatan Fernando Muslera; Unai Simon, Lukas Hradecky ve Diogo Costa gibi isimlerin önünde yer aldı.
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Listede zirve Yann Sommer'in olurken ikinci Jack Butland, üçüncü ise Walter Benitez oldu.
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2011'den bu yana Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılılarda 498 maça çıkan file bekçisi takımıyla altı Trendyol Süper Lig, dört Ziraat Türkiye Kupası ve beş kere de Süper Kupa kazandı.
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37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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