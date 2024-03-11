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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera, Avrupa'da en iyilerle beraber! 330 kaleci arasında... - Galatasaray Haberleri

        Muslera, Avrupa'da en iyilerle beraber! 330 kaleci arasında...

        Galatasaray'ın uzun süreli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla 15 büyük lig içinde 330 kaleci arasında üst sıralara tırmandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:35
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        • 1

          Galatasaray'ın yıllardır en önemli isimlerinden olan Fernando Muslera bu sezon gösterdiği performansla kendini en formda isimler arasında buldu.

        • 2

          En çok kalesini gole kapatan kalecilerden biri olan Uruguaylı file bekçisi 15 büyük lig içerisinde 330 kaleci arasında 4. sıraya yerleşti.

        • 3

          Oynadığı 28 maçta 14 maçta kalesini gole kapatan Fernando Muslera; Unai Simon, Lukas Hradecky ve Diogo Costa gibi isimlerin önünde yer aldı.

        • 4

          Listede zirve Yann Sommer'in olurken ikinci Jack Butland, üçüncü ise Walter Benitez oldu.

        • 5

          2011'den bu yana Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılılarda 498 maça çıkan file bekçisi takımıyla altı Trendyol Süper Lig, dört Ziraat Türkiye Kupası ve beş kere de Süper Kupa kazandı.

        • 6

          37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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