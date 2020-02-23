Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, daha önceki maçlarda da kazanacak kadar iyi oynadıklarını ama bunu başaramadıklarını belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık. Çok uzun süre sonra kazandık. 20 yıldır kazanamıyorduk." dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kendilerini derbi mücadelesine en iyi şekilde hazırladığını aktaran Muslera, şunları kaydetti:

"İlk dakikadan 90. dakikaya kadar çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Bütün camiamıza, taraftarlarımıza armağan olsun. Kazanmak çok önemliydi. Ligin ikinci yarısına çok istekli başladık, seri galibiyetlerle başladık. Bunu devam ettirmek hem 3 puan hem moral açısından bize çok şey katacaktı. Fazlasıyla hak eden bir Galatasaray vardı. Henry Onyekuru çok iyi oynadı. Son vuruşlarda biraz dikkat etseydi belki çok farklı olurdu."

FEGHOULI: HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise hafta boyunca iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Hocamız detaylı bir şekilde rakibi anlattı. Sahada 90 dakika boyunca bunu harfi harfine uygulayan, dominant olan ve pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Kalitemizi gösterdik, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Feghouli, "Kesinlikle ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık, iyi gidiyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz, uzun bir yol var. Rakipler de en iyi şekilde oynuyor." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in severek izlediği bir oyuncu olduğunu ve onu izlerken derbi mücadelesini takip etme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, "Uzun zamandır Galatasaray'ın deplasmanda yenemediğini biliyorduk. Galibiyet inancıyla geldik. Çok mutluyum. Havaya girmememiz gerekiyor. Adım adım gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe karşısında takımının eşitlik golünü atan Ryan Donk ise "Uzun zamandır kazanamayan Galatasaray vardı. İnanmış ve galibiyet için gelmiş bir Galatasaray vardı. Şimdi tek yapmamız gereken eğlenmek." şeklinde konuştu.