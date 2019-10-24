Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e teslim olurken, bir ikisi hariç takımın geneli hayal kırıklığı yarattı. Ayakta kalan isimlerin başında kaptan Fernando Muslera geldi. Uruguaylı eldiven, İspanyol ekibine karşı 12 kurtarışla hem kariyerinin hem de gecenin en fazla kurtarışına imza atmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Muslera, “Kötü oynamadık. 4 net pozisyon var. Bu seviyedeki karşılaşmalarda atamazsanız, hata yaparsanız sonuç gelmez” diyerek forvetleri suçladı.