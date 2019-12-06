Cosplay, ingilizce kostüm ve oyun kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşan bir kelimedir. Kostümlü oyun çevrilir ve çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime, manga, film, oyun, kitap ve cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performanstır.