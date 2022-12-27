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Haberler Dünya Musk yanıt verdi: Rus yetkiliden dikkat çeken 2023 tahminleri -Güncel haberler

Musk yanıt verdi: Rusya'da Medvedev'den ilginç 2023 tahminleri

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Dimitri Medvedev, 2023 yılı için Twitter üzerinden tahminlerde bulundu. IMF ve Dünya Bankası'nın çökeceğini söyleyen Medvedev, Musk'ın başkanlık adaylığına dair tahminlerde de bulundu. Medvedev'in 2023 tahminine Musk'tan yanıt gecikmedi.

Giriş: 27.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Musk yanıt verdi: Rus yetkiliden dikkat çeken 2023 tahminleri -Güncel haberler
Rus yetkiliden dikkat çeken 2023 tahminleri
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Medvedev, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın çökeceğini söylerken, petrol fiyatlarının muhtemelen varil başına 150 doları göreceğini ve Elon Musk'ın bazı eyaletlerde ABD Başkanlık seçimlerini kazanacağını öne sürdü.

"IMF VE DÜNYA BANKASI ÇÖKECEK"

Twitter dizisinde Medvedev, "Bretton Woods para sistemi çökecek ve bu IMF ile Dünya Bankası'nın çökmesine yol açacak. Bu Euro ve Dolar'ın küresel para birimleri olarak dolaşımını durduracak. Bunun yerine dijital para birimleri aktif olarak kullanılacak. Bunun dışında petrol fiyatları muhtemelen varil başına 150 doları görecek ve gaz fiyatlarının 1.000 metreküp başına 5000 doları geçecek" dedi.

"ABD'DE İÇ SAVAŞ ÇIKACAK, BİRLEŞİK KRALLIK YENİDEN AB'YE KATILACAK"

Medvedev, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne yeniden katılacağını ve bunun da Avrupa Birliği'nin muhtemel çöküşüne yol açacağını da belirtti. Brexit ile İngiltere 31 Ocak 2020'de AB'den çekilmiş ve AB'den ayrılan tek ülke olmuştu.

Twitter'ın milyarder sahibi Elon Musk'ın da yeni iç savaşın ardından bazı eyaletlerde ABD Başkanlık seçimlerini kazanacağını belirten Eski Rusya Başbakanı, “ABD'de California ve Teksas'ta iç savaş çıkacak ve sonuç olarak bağımsız devletler olacak. Teksas ve Meksika müttefik bir devlet olacak. Elon Musk, yeni İç Savaş'ın sona ermesinden sonra Cumhuriyetçi Parti'ye verilecek bir dizi eyalette başkanlık seçimlerini kazanacak" diye konuştu.

Medvedev ayrıca en büyük borsaların Asya'ya doğru hareket edeceğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne katılabileceğini de sözlerine ekledi.

MUSK'TAN JET YANIT

Twitter'ın sahibi Elon Musk ise Medvedev'in tweetinin altına yorum yapmakta gecikmedi.

Musk ilk olarak "Bana bunu 1 sene sonra hatırlat" derken ardından "Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en absurd tahminler ve aynı zamanda yapay zeka ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesine dair şaşırtıcı bir farkındalık eksikliğini gösteriyor.

Medvedev, Mayıs 2008'den Mayıs 2012'ye kadar Rusya Devlet Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Mayıs 2012'den Ocak 2020'ye kadar Rusya Başbakanı olarak görev yapmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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