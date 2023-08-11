Musk, Twitter'da yapılan düzenleme ile herkesin para kazanabileceğini söyledi!

SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ

Bununla beraber Musk önemli bir hatırlatmada da bulundu. Bot hesaplardan yapılan görüntülemelerin sayılmaması ve çok yüksek gelirler için manipülasyon yapılmaması adına sadece doğrulanmış hesapların görüntülenmesini sayacağını söyledi.