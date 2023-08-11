Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Musk, Twitter'da yapılan düzenleme ile herkesin para kazanabileceğini söyledi!

        Musk, Twitter'da yapılan düzenleme ile herkesin para kazanabileceğini söyledi!

        Elon Musk, Twitter'da yapılan son düzenlemeler ile herkesin para kazabileceğini iddia etti. Twitter markasını X'e dönüştüren Musk, içerik üreticilerine yönelik yapılan düzenlemeyle X'i her şeyin sosyal medyasına dönüştürmeyi hedefliyor. İşte X'den herkesin para kazanabileceği yenilik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Elon Musk Twitter'ı X'e dönüştürerek her şeyin kullanılabileceği bir sosyal medya üretmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Musk, içerik üretimini desteklemek için paylaşımlarını milyonlarca kullancıya ulaştıran üreticilere binlerce ödeme yaptı.

        • 2

          PARA KAZANMAK DAHA KOLAY HALE GELDİ

          Son üç ay içerisinde 15 milyon görüntülemeyi aşan içerik üreticileri, yüzlerce dolardan binlerce dolara kadar ulaşan ödemelerini aldı. Musk ise içerik üreticilerini teşvik etmek için sevindirici haberi verdi.

        • 3

          X @Support hesabından yapılan paylaşımda "Artık daha da fazla paylaşım yaparak para kazanabilirsiniz! Son 3 ayda reklam geliri paylaşımı için uygunluk eşiğini 15 milyondan 5 milyona düşürdük. Ayrıca minimum ödeme eşiğini 50 dolardan 10 dolara düşürdük. Erişmek için hemen Premium aboneliğe kaydolun" tweeti atıldı.

        • 4

          GÖRÜNTÜLEME SINIRI 5 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

          Elon Musk hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerden para kazanmak için gereken 15 milyon görüntüleme sınırının 5 milyona düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca üreticilerin para çekme limiti 50 dolardan 10 dolara çekildi.

        • 5

          Musk, Premium üyelik alıp almamak konusunda kararsız kalanlara tavsiye de bulundu. Yeni 5 milyon sınırıyla bu sınıra uyan herkesin Premium üyeliğini bedavaya getirecek kadar para kazanabileceklerini söyledi.

        • 6

          SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ

          Bununla beraber Musk önemli bir hatırlatmada da bulundu. Bot hesaplardan yapılan görüntülemelerin sayılmaması ve çok yüksek gelirler için manipülasyon yapılmaması adına sadece doğrulanmış hesapların görüntülenmesini sayacağını söyledi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa