Musk Trudeau'yu Hitler'e benzetti!

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Tesla ve Space X kurucusu dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmesi tepki çekti.

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestolarını destekleyen Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trudeau'yu Hitler'e benzetti.

Musk, Twitter'da üzerinde "Beni Trudeau ile kıyaslamayın. Benim bir bütçem vardı" yazan bir Hitler fotoğrafı paylaştı.

74 milyon takipçisi olan Musk sosyal medyada tepki çekerken, paylaşımını bir süre sonra hiçbir şey demeden sildi.

Musk, daha sonra Nazi Almanyası'nın ekonomik tarihini anlatan bir kitap paylaştı ve "açıklama isteyenlerin okumasını" söyledi.

Ocak ayının sonunda Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı protesto düzenleyen kamyon sürücülerine destek veren Musk, Trudeau hükümetini eleştirmişti.