Musk'tan 'işten çıkarma' savunması!

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Sosyal medya platformu Twitter'ı uzun bir sürecin ardından 44 milyar dolara satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, şirketi devraldıktan sonra yaptığı geniş ölçekli işten çıkarmalar için bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından konuya dair paylaşımlarda bulunan Musk, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işten çıkarılması ile ilgili olarak, buna mecbur olduğunu çünkü Twitter'ın günde 4 milyon dolar para kaybettiğini bildirdi.

Musk, "Twitter'ın işten çıkarmaları konusunda, ne yazık ki şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok. İşten çıkarılan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlası" ifadelerini kullandı.

Musk, sosyal medya şirketini satın aldıktan sonra ilk iş olarak CEO Parag Agrawal dahil şirketin üst yönetimini işten çıkarmıştı.

Önceki gün 7 bin 500 çalışana gönderilen e-postada, "Bugün ofislerimiz geçici olarak kapatılacak ve tüm rozet erişimi askıya alınacak. Bir ofisteyseniz veya ofise gidiyorsanız, lütfen eve dönün" bilgilendirmesi yapılmıştı.

İşten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapatan Twitter, çalışanların iç sistemlere erişimini de kesti.