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Musk kendi şehrini inşa edecek!

SpaceX, Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Giriş: 10.03.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Musk kendi şehrini inşa edecek!
AA

Dünyanın önde gelen milyarderleri arasında yer alan Elon Musk iddialı yeni bir girişim ile gündeme geldi. Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edileceği bildirildi.

İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi.

BÖLGE YARGICINDAN ONAY GEREKİYOR

Teksas yasalarında bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi.

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