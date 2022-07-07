Musk'ın gizli ikizleri mi var?

Reuters

Business Insider'ın aktardığına göre, Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın Kasım 2021'de ikizleri oldu.

Musk'ın Neuralink beyin çip firmasında üst düzey yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte olduğu ve ikiz bebeklerin dünyaya geldiği öne sürüldü.

Business Insider'ın ulaştığı raporda, Musk ve Zilis ikizlerin isimlerini değiştirmeyi talep etti. Dilekçede "İkizler babalarının soyadına sahip olacak ve annelerinin göbek adlarının bir parçasını içerecek." denildi. Başvurudan bir ay sonra Teksas'ta bir yargıç dilekçeyi onayladı.

36 yaşındaki Zilis, LinkedIn profilindeki bilgilere göre, Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü. Şirkette Mayıs 2017'de çalışmaya başladı ve 2019'a kadar Tesla'da bir projede yapay zeka direktörlüğü yaptı.

Musk'ın ikizlerinin olduğu haberiyle toplam çocuk sayısı 9'a ulaştı. Kanadalı şarkıcısı Grimes'ten iki, Kanadalı eski eşi Justine Wilson'dan beş çocuğa sahip.

Diğer yandan Musk ve Zilis'in Reuters'ın yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.