Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü yapacağı yer belli oldu: İtalya!

MUSK DÖVÜŞ İÇİN İTALYA'YI GÖSTERDİ

Elon Musk kısa bir süre önce attığı tweette “Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera kadrajındaki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar” dedi.