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Musk başa geldi Twitter değişti! O meşhur özellik için ayda 20 dolar ödenecek

İddialara göre; Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, onaylı hesapların mavi tik işaretini koruması için hesap sahiplerini, aylık 20 dolar olan bir ücrete tabi tutacak.

Giriş: 31.10.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz hafta 44 milyara Twitter'ı satan alan Elon Musk, iddialara göre birtakım değişiklikler için talimat verdi.

    The Verge'de yer alan habere göre; Twitter'da ek özelliklerin kullanılabildiği ve aylık 5 dolar olan Twitter Blue özelliği, aylık 20 dolara çıkıyor.

  • Bu özellik isteğe bağlı gibi dursa da şirketin izlediği politika "statü kaybetmemek" adına üyeliği zorunlu tutacak gibi gözüküyor.

    Twitter'da; mavi tik işaretiyle onaylanan hesapların, bu işareti kaybetmemesi için Twitter Blue'ya üye olması ve ayda 20 dolar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde, hesaptaki mavi tik işaretinin kaldırılacağı iddia ediliyor.

  • The Verge, 30 Ekim 2022 tarihinde habere şöyle bir güncelleme ekledi; 

    Mevcut doğrulanmış kullanıcıların, yeni Twitter Blue'ya abone olmazlarsa 90 gün içinde onay işaretlerini kaybedeceklerine dair ayrıntı eklendi.

     Şu anda Twitter'dan gelen resmi bir açıklama yok. Ancak iddialar doğruysa, bundan sonra mavi tik için ayda 20 dolar ödenecek. Bu da Türk Lirası bazında ortalama 360 TL demek.

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