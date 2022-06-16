Musk, ABD başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

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Dünyanın en zengin insanlarından ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, 2024'te ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı.

Twitter üzerinden gelen soruyu yanıtlayan Musk, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyeceğini söyledi.

Musk, Kasım ayında Teksas'taki Kongre seçimlerinde ilk defa Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdiğini açıklamıştı. Musk açıklamasında, "Geçmişte Demokratlara oy verdim çünkü çoğunlukla iyilik partisiydi. Ama şimdi bölünme ve nefret partisine dönüştüler." ifadelerini kullanmıştı.

DeSantis'e Musk'ın açıklamalarını sorulduğunda, "Hoş geldiniz, ne diyebilirim ki" yanıtını verdi.

DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'de başkanlık yarışının favorileri arasında ancak henüz aday olacağına ilişkin açıklama yapmadı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.