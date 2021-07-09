Musixen ilk yatırım turunu tamamladı

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Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetler yürüten yerli girişim Musixen, ilk yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, "İlk yatırım turumuzun sonuçları Musixen’in global bir marka olma sürecine ivme kazandırdı. AFM Sinemaları ve AFM Online şirketlerinin sahibi Adnan Akdemir ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Verodo Investment’dan 4.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak daha da güçlendik. Çalışmalarımızı hız kazandırarak yeni iş modellerini devreye almaya, dünya müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Musixen, geçtiğimiz dönemde Plug and Play ve Re-Pie'dan yatırım alarak dikkatleri üzerine çekmişti.