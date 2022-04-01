Musixen'e 2 milyon dolarlık yatırım

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Dijital canlı müzik ve eğlence platformu olarak faaliyet gösteren Musixen, ikinci yatırım turunu tamamladı. Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetlerine devam eden yerli girişimin, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, girişim Re-Pie Teknoloji Girişimi ve global teknoloji fonlarından Plug and Play gibi mevcut yatırımcılarının yanı sıra Londra merkezli yatırım fonu Platform XIT ile melek yatırımcıların katılımı ile yatırım turunu tamamladı.

Musixen'in, yeni yatırımlar ile Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeye odaklanacağı belirtilirken, teknolojik altyapı ile birlikte Metaverse dünyasının müzik-eğlence merkezi olması için avatar deneyimi ve Musixen Token gibi yeniliklere yatırım yapacağı da öğrenildi.

Musixen Kurucusu Çağrı Bozay yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1.3 milyon indirme sayısına ulaştık. Bünyemizde 7 binden fazla sanatçı yer alıyor. Musixen olarak, müzik ve eğlence sektörüne global olarak interaktif dijital deneyim ile yeni bir anlayış ve alışkanlık getirirken tüm dünyadaki müzisyenlerin keşfedilme yolcuklarında farklı gelir modelleri ile para kazanmalarına aracılık ederek yeni bir ekosistem oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.