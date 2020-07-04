MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'a ait havai fişek fabrikasında yaşanan patlamadan birkaç saat sonra, tüm Türkiye'den gelen, aralarında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve şube başkanlarınında bulunduğu heyetin, patlamanın yaşandığı Hendek ilçesinde yemek yediği fotoğraf kareleri sosyal medyada tepki görmüştü. Verilen yemeğe fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenilmişti.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) havai fişek fabrikasının yaşandığı Hendek'te şube başkanlarıyla düzenlenen yemekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlere açıklama getirdi.
— MÜSİAD (@MUSIAD) July 4, 2020
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve şube başkanları ile Hendek'te bulunan restoranda bir yemek organizasyonu düzenlenmişti.
BİR GAZETE VE SOSYAL MEDYADA ÇIKAN YORUMLARINA CEVAP
MÜSİAD, Hendek'teki yemek organizasyonu ile ilgili olarak sosyal medyada ve bir gazetede çıkan haber ve yorumlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KARDEŞLERİMİZ İÇİN NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KONUŞURKEN"
Bizler, o elim patlama sonunda hemen o gün, yöneticilerimiz ve yakın çev redeki illerden gelen diğer üyelerimiz ile bir araya gelmiş ve işçi kardeşlerimiz için yapacağımız tüm faaliyetlerin ve yardımların planlanmasını yaparken; anlamadan, gerçeği bilmeden ve insani etikle bağdaşmayan bir karalama ve iftira hareketinin hedefi olduk.
"BU HAKSIZ İFTİRALARI BİLE HOŞGÖRÜ İLE KARŞILIYORUZ"
Böylesi saldırılar ile ilk kez karşılaşmıyoruz ve art niyet baki kaldığı sürece belli ki bu son da olmayacak. Ancak bizler, inancımızın gereği olarak bu haksız iftiraları bile hoşgörü ile karşılıyor; yine de meselesi memleketi olan tüm iyiniyetli kardeşlerimizle beraber yürümeye devam edeceğimizi buradan kamuoyuna bildiriyoruz. Çünkü MÜSİAD'ın büyüklüğüne yakışan budur.
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