MÜSİAD İLE SMIIC arasında iş birliği protokolü imzalandı

05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) arasında İslam ülkelerinin standardizasyon ve uygun değerlendirme alanlarında kapasite artırıcı ve farkındalık faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt ve beraberindeki temsilciler katıldı.
MÜSİAD, anlaşma kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Müslümanlar için önemli bir parçası olan helal endüstri konusunda ortak etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Uygunluk değerlendirme, standardizasyon ve kalite alanlarında da ortak seminerler, çalıştaylar, saha ziyaretleri, fuarlar ve eğitim kursları düzenlemeyi planlayan MÜSİAD, bültenler, süreli yayınlar, yazılı ve görsel çalışmalar hazırlayarak helal endüstri konusunda farkındalık kampanyaları düzenleyecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı ülkeler arasında ortak standartların belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla kurulan SMIIC, İİT'ye bağlı ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi ve ticaretin önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
MÜSİAD ile SMIIC arasında helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması amacıyla bir başka sözleşme daha imzalandı. Anlaşma kapsamında firmaların ürettiği ürün ve hizmetin tedarik zincirinin tüm aşamalarında ilgili mevzuat ve helal standartlarına uygun şekilde üretilmesi ve bu şekilde tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.
SMIIC tarafından belirlenen standartların ortak kullanımının sağlanması ve helal sertifikalı ürünlerin küresel piyasada tanınırlığının ve itibarının artırılması için izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması da amaçlanıyor.
"Kovid-19 salgınıyla insanlık zorlu bir imtihandan geçiyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, helal üretim ve tüketimin önemine dikkati çekti.
İslamın emrettiği temizlik ve yeme alışkanlığının, insanoğlunun sağlık ve sıhhati açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kaan, helal üretim ve tüketim konusunda İslam dünyasında da bilinç düzeyinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.
İnsanlığın tarihi süreç içerisinde veba, kolera, İspanyol gribi gibi milyonlarca kişinin ölümüne yol açan salgın hastalıklar atlattığını hatırlatan Kaan, şu an da ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanlığın zorlu bir imtihandan geçtiğini belirtti.
Çin'de yayılan hastalığın, yabani hayvanlardan yayıldığına dair ciddi iddialar olduğuna işaret eden Kaan, bu noktada helal yeme, helal kesim gibi konuların öneminin daha iyi anlaşıldığını aktardı.
Yeme, içme ve temizlik anlayışında öncelikle İslam dünyasından başlayarak İslami usullerin benimsenmesi konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kaan, bu noktada SMIIC ile iş birliğine giderek çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!