MÜSİAD İLE SMIIC arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) arasında İslam ülkelerinin standardizasyon ve uygun değerlendirme alanlarında kapasite artırıcı ve farkındalık faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt ve beraberindeki temsilciler katıldı.

MÜSİAD, anlaşma kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Müslümanlar için önemli bir parçası olan helal endüstri konusunda ortak etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Uygunluk değerlendirme, standardizasyon ve kalite alanlarında da ortak seminerler, çalıştaylar, saha ziyaretleri, fuarlar ve eğitim kursları düzenlemeyi planlayan MÜSİAD, bültenler, süreli yayınlar, yazılı ve görsel çalışmalar hazırlayarak helal endüstri konusunda farkındalık kampanyaları düzenleyecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı ülkeler arasında ortak standartların belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla kurulan SMIIC, İİT'ye bağlı ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi ve ticaretin önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

MÜSİAD ile SMIIC arasında helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması amacıyla bir başka sözleşme daha imzalandı. Anlaşma kapsamında firmaların ürettiği ürün ve hizmetin tedarik zincirinin tüm aşamalarında ilgili mevzuat ve helal standartlarına uygun şekilde üretilmesi ve bu şekilde tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.

SMIIC tarafından belirlenen standartların ortak kullanımının sağlanması ve helal sertifikalı ürünlerin küresel piyasada tanınırlığının ve itibarının artırılması için izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması da amaçlanıyor.

"Kovid-19 salgınıyla insanlık zorlu bir imtihandan geçiyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, helal üretim ve tüketimin önemine dikkati çekti.

İslamın emrettiği temizlik ve yeme alışkanlığının, insanoğlunun sağlık ve sıhhati açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kaan, helal üretim ve tüketim konusunda İslam dünyasında da bilinç düzeyinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.

İnsanlığın tarihi süreç içerisinde veba, kolera, İspanyol gribi gibi milyonlarca kişinin ölümüne yol açan salgın hastalıklar atlattığını hatırlatan Kaan, şu an da ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanlığın zorlu bir imtihandan geçtiğini belirtti.

Çin'de yayılan hastalığın, yabani hayvanlardan yayıldığına dair ciddi iddialar olduğuna işaret eden Kaan, bu noktada helal yeme, helal kesim gibi konuların öneminin daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Yeme, içme ve temizlik anlayışında öncelikle İslam dünyasından başlayarak İslami usullerin benimsenmesi konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kaan, bu noktada SMIIC ile iş birliğine giderek çalışmalara başladıklarını bildirdi.