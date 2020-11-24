MÜSİAD EXPO 2020 tamamlandı

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD),Türkiye ekonomisinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iletişim dili ve köprüsü olmak adına iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020, başarıyla tamamlandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, pandemi sonrasında yapılan en büyük fuar olan ve hem katılımcı hem ziyaretçilerden yoğun ilgi gören MÜSİAD EXPO 2020, başarıyla sona erdi.

TÜYAP'ta düzenlenen ve 4 gün süren fuara Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkeleri başta olmak üzere, 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi katıldı.

"Küresel Ticaret Burada" sloganıyla yapılan fuarda, 50 ülkeden 400 alım heyeti ağırlandı. Pek çok etkinliğe imza atılan zirvede, 4 kıtadan 19 iyi niyet (MoU) anlaşmasına da imza atıldı. EXPO 2020’nin sanal fuarı 28 Kasım’a kadar online ziyaretçilere açık olacak.

Bu yıl sadece pandemi dönemindeki en geniş katılımlı fuar olarak değil, aynı zamanda pek çok ilki gerçekleştirerek de güçlü marka imajını sağlamlaştıran fuar, 70 bin metrekarelik bir alanda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

EXPO 2020’de Girişimcilik Alanı’na büyük ilgi

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde yapılan MÜSİAD EXPO, ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılım ve ziyaretler gerçekleşti.

Temizlik, Maske, Mesafe (TMM) kuralı hiçbir şekilde göz ardı edilmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeriye alındı ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan fuarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti.

Pek çok ilke imza atıldı

Bu yılki EXPO’da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen ve yeni turizm kaynakları geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlendirme projesi kapsamında, kamuya sunulan ve önemli ölçüde kendine taban bulan Karavan Turizmi girişimleri de sergilendi.

Fuarda yer alan MÜSİAD Vadisi’nde Akıllı Tarım Kent Projesi, Karavan Park Projesi, Pandemi (Sahra) Hastanesi ile MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü olacak Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri projeleri başta olmak üzere MÜSİAD Future, MÜSİAD Innova, MÜSİAD Invest, MÜSİAD Akademi, 2023 YEREL ve MÜSİAD TIA markalarının da lansmanları yapıldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, MÜSİAD EXPO’da tanıtımı yapılan MÜSİAD Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri, KOBİ’lerin, yatırım, üretim ve ticaret olmak üzere her aşamada şartları düşünülmüş yaşam alanlarında bir kuluçka merkezi mantığı ile büyümesi için hayata geçirilmiş projeler.

Her türlü afet ve olası yenilenen pandemi durumlarında tüm ihtiyaçların aynı ortam içinde sağlanacağı ve sağlıklı bir şekilde üretim ve ticaretin aksamadan devam edeceği üretim üsleri, işverenler ve emekçilerin aileleri ile birlikte rahatça yaşayabileceği birer yaşam alanlarını kapsıyor.

- Dünyanın fahri konosloslarının buluşma noktası

Ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin, öncü unsurlarından olan fahri konsolosların bir araya geldiği "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" bunlardan biriydi.

Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getiren yaklaşık 50 fahri konsolosun katıldığı zirvede Türkiye ile ABD, Avrupa, Asya ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerin ticari ve ekonomik diplomasisi tartışıldı.

Bügüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD, Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni ile 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla iyi niyet ve iş birliği (MoU) anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi noktasında adımlar attı.

- MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu yapıldı

MÜSİAD EXPO boyunca yapılan diğer bir etkinlik de MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu’ydu.

Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Keçebir, Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, yurt içi ve yurt dışından şube başkanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

- "50 ülkeden 400 alım heyeti ağırlandı"

Fuar kapsamında 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığını aktaran MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılımıyla yapılan MÜSİAD EXPO 2020’yi pandeminin bu zorlu sürecinde yeni dönem iktisadi yol haritasında etkili ve faydalı olmak adına gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fuara, Venezuela’dan Özbekistan’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını aktaran Kaan, "Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek vermek adına bizleri yüreklendirdi." değerlendirmesini yaptı.

Bu yılki fuarın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı’nda, Türkiye’nin yeni yatırım gücü haline gelen projelerin sergilendiğini ve bu alanın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi çektiğini aktaran Kaan, aynı şekilde fuar kapsamında ziyaretçilerle buluşan Türk dünyasının haklı gururu elektrikli araçların da yoğun ilgiyle karşılandığını kaydetti.

- "Katılımcılarımızın yüzde 89’unun fuardan memnun olduğunu belirtti"

MÜSİAD Expo’nun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde yapıldığı belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MÜSİAD EXPO'nun, ilk hibrit fuar olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini kaydetti.

Ersözlü, şu bilgileri verdi:

"Maske, Mesafe, Temizlik' kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürüttüğümüz organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçileri hassas kontroller sonrasında içeriye aldık ve fuar alanında temassız teknolojiler kullandık. Fuar sonrası katılımcılarına yaptığımız anket sonuçlarına göre katılımcılarımızın yüzde 89’unun fuardan memnun olduğunu ve yine katılımcılarımızın yüzde 96’sının bir sonraki fuara katılmayı düşündüklerini tespit ettik.

Aldığımız bu sonuçlar bizi çok memnun etti ve şimdiden 2022 fuarı hazırlıklarına hızlıca giriş yaptığımızı belirtmek isterim. Alım heyetlerini TÜYAP Palas’ta en iyi şekilde ağırladık. TÜYAP Yönetimi olarak MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı iş birliği için Müstakil Fuarcılık ve MÜSİAD yönetimine teşekkür ederim."

- IBF, 24’üncü kez dünya iş insanlarını bir araya getirdi

MÜSİAD EXPO, pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanayici ve iş insanlarının katıldığı 24'üncü Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) "Virüs Ekonomisi" gündemini konuştu. Toplantılar boyunca, pandemi sonrası dünya düzeni masaya yatırıldı.