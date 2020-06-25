MÜSİAD Azerbaycan'dan Kovid-19 ve sonrasındaki döneme ilişkin öneriler

"Kovid-19 Sonrası Döneme Küresel Bakış, Sonuç ve Öneriler" başlıklı raporda, şirketlerin salgın sürecini az zararla atlatması ve krizi fırsata dönüştürmeleri için öneriler yer aldı.
Salgın sürecinde şirket yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlara da yer verilen raporda, çalışanların güvenlik ve sosyal refahına önem verilmesi, iş dünyasının yeni ortama uygun strateji belirlemesi, ortaklarla iş ilişkilerinin sürdürülmesi ve devletin sunduğu destek programlarından maksimum yararlanılması gerektiği kaydedildi.
Salgın sonrasında gelişmiş ülkelerin bile "kemer sıkma" politikası uygulayacağının öngörüldüğü belirtilen raporda, orta gelecekte siyasette finansal baskıların yaşanacağı, dünyada yeni bir üretim ve ticaret modelinin gündeme geleceği kaydedildi.
Raporda, Kovid-19'un neden olduğu krizin küresel bir daralmaya yol açacağı, bu sorunun dünyadaki tüm şirketlerde yaşanacağı vurguladı.
- "Salgın, stratejik alanlarda yerli üretimin önemini ortaya koydu"
MÜSİAD Azerbaycan şubesinin raporunda, salgının stratejik alanlarda yerli üretimin önemini ortaya koyduğu belirtilerek, Azerbaycan'daki şirketlerin bu alanları belirleyerek ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde iş yapmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Raporda, tıbbi maske ve diğer koruyucular, gıda, tarım ve savunma sanayisinde yapılacak üretimlerin Azerbaycan için stratejik önem arz ettiği vurgulandı.
Gelecek yıllarda salgın olmasa bile dijitalleşme sürecinin büyük ölçüde artacağı, uzaktan iş, eğitim, toplantı ve alışverişin günlük hayatın parçası haline geleceği belirtilen raporda, sanal dünyaya zamanında geçiş yapmayı başaran iş adamlarının daha başarılı sonuçlar elde edeceği bildirildi.
Ülkeler arasındaki ticarette hala kağıt evrakların var olmasının ticari sürece ciddi engel oluşturduğu aktarılan raporda, Kovid-19 sonrası dönemde dijitalleşmenin dünya ticaretinde daha etkin kullanılmasının beklendiği, şirketlerin buna hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi.
Bilgi güvenliğinin önemine işaret edilen raporda, şirketlerin güvenli bilgi teknolojisi sistemi kurmalarının şart olduğu vurgulandı.
Raporda, iş adamlarının sorunlarının çözümüne destek olacak, onların önerilerini üst makamlara ulaştıracak ombudsmanlık benzeri bir kuruluşun tesis edilmesi gerektiği, böyle bir tecrübenin ABD ve Rusya gibi ülkelerde uygulandığı bildirildi.
Salgın krizinin atlatılmasında alternatif finans modellerinin gelişmesinin önemine de değinilen raporda, iş gücü-sermaye, sermaye-sermaye ortaklıklarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
MÜSİAD Azerbaycan, raporu, üyeleri ve bazı yönetim makamlarıyla paylaştı.
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