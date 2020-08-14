Müşfik Kenter anılacak

Müşfik Kenter, vefatının 8'inci yılı olan 15 Ağustos'ta anılacak. Kenter, Türk tiyatrosu, Türk sinemasının yetkin oyuncularından biri olarak birçok ödül kazandı. Müşfik Kenter, hayatını 15 Ağustos 2012'de akciğer kanseri nedeniyle kaybetti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kent oyuncularının kurucularından, sinema ve tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter, vefatının 8'inci yılında anılacak. Kenter, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Müşfik Kenter, 15 Ağustos 2012'de 80 yaşında hayatını kaybetti. Kenter'in cenazesi, 17 Ağustos 2012'de Kilyos Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diplomat Ahmet Naci Kenter ile Olga Cynthia çiftinin en küçük çocukları olarak 9 Eylül 1932'de İstanbul'da dünyaya gelen Müşfik Kenter, eğitim hayatına Ankara'daki Çankaya İltekin İlkokulunda başladı.

Müşfik Kenter, Cebeci Kurtuluş Ortaokulu'nun ardından gittiği Atatürk Lisesi'nden birinci sınıfta ayrılarak 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde tiyatroya adım attı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam eden ve okulu 1955'te yüksek dereceyle bitirerek Devlet Tiyatrosu'na giren Kenter, sanat yaşamına 'Oğuz Ata' oyunuyla adım attı.

Müşfik Kenter, 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. İstanbul'a giderek, ablası Yıldız Kenter ve Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya gelen Kenterler, dörtlü olarak uzun yıllar tiyatro yaptı.

Kenter kardeşler, Muhsin Ertuğrul'un desteğiyle Kent Oyuncuları topluluğunu oluşturdu. Topluluk, Site Tiyatrosu adıyla 1959 - 1960 sezonunda Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlar sahnelemeye başladı. İlk olarak ABD'li yazar W. Gibson'un 'Salıncakta İki Kişi' adlı oyunu sahneleyen topluluğun çekirdek kadrosunda, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter ile Genco Erkal, Şükran Güngör ve Sadri Alışık yer alıyordu.

Kenter kardeşler ve Şükran Güngör, Kenter Tiyatrosu'nu yapmak için tüm paralarını ortaya koyarak, büyük bir turneyle Anadolu'yu gezdi. Koltuk satma kampanyasıyla destek toplanan tiyatro binası, 1968'de tamamlandı. Müşfik Kenter, Yıldız Kenter ile meslek hayatlarının başlangıcından itibaren eğitim de vererek, bütün birikimini tiyatroya aktarmaya, katkılarını arttırmaya çalıştı ve Türk tiyatrosuna yeni isimler kazandırdı. Müşfik Kenter, İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak ABD ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yapan ve incelemelerde bulunan Kenter, İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'nın da içinde bulunduğu birçok ülkede sahne aldı. Kenter, William Shakespeare, Anton Pavloviç Çehov, Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Arthur Miller gibi yazarların oyunlarını sahneledi ve oynadı. Hamlet, Cyrano de Bergerac, Sustalı Mack gibi tiyatro edebiyatının en önemli rollerini sahneye başarıyla taşıdı.

Müşfik Kenter, Murathan Mungan'ın Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden düzenlediği 'Bir Garip Orhan Veli' isimli oyunu 30 yıldan uzun süre sahneleyerek, aynı oyuncuyla Türkiye'de en uzun süre sergilenen eserlerden birine imza attı.

Özgün sesiyle hafızalarda yer edinen Müşfik Kenter, 1980 ve 1990'lı yıllarda yayımlanan televizyon dizisi 'Alf'te unutulmaz uzay karakteri 'Alf'i seslendirdi.

Müşfik Kenter, Türk ve yabancı filmler, belgesel ve reklamlarda seslendirme de yapan sanat yaşamı boyunca gerek sahnede, gerek beyazperdede ve gerekse televizyonda pek çok unutulmaz rolü canlandırdı. Kenter, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan emekli olduktan sonra, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanlığı ve Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu.