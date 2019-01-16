Vefat edince cenazesinde de çok ağladım. Bana küçük oğlum ‘Sen kendine gelir misin? Onun burada hanımı var sen neden ağlıyorsun?’ dedi. Ben de ‘onun hanımı o değil benim’ dedim.15 yıl paylaştık, çok şey yaşadık. Bana dediler ki ‘neden ağlıyorsun?’ ‘Neden ağladığımı kimse bilemez’ dedim. Benim hiç flörtüm olmadı. Erkek olarak babamı, sonra da kocamı tanıdım. Onun için çocuklarımın babası benim için her zaman özeldi. Ne kadar bana acı çektirdiyse de özel kaldı…





