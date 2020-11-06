MUSE Danimarka'daydı

Fadik Sevin Atasoy, Danimarka Kültür Enstitüsü'nün destek verdiği, CPH POW (Kadınların Gücü) Kopenhag 2020 Festivali'nde, MUSE 'Bir Esin Perisi'ni sahneledi

HABERTURK.COM

Danimarka Kültür Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarında "Muhteşem ve Güçlü Performans" diye söz ettiği, seyircinin ayakta alkışladığı, Fadik Sevin Atasoy, İngilizce yazıp oynadığı MUSE 'Bir Esin Perisi' Danimarkalı sanat severlerden tam not aldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 28 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen CPH POW (Kadınların Gücü) Kopenhag 2020 Festivali'nde, tek kişilik müzikal oyunuyla sahneye çıkan Fadik Sevin Atasoy'a piyanoda Murat Köselioğlu eşlik etti.

Oyunun bitiminde Fadik Sevin Atasoy, Danimarkalı seyircilerin soruları cevapladı. Bir seyircinin "Muse herkese ilham veren bir esin perisi peki bu eseri yaratırken siz ilhamınızı nereden aldınız?" sorusunu "Benim için en önemli çıkış noktası Antik Yunan'daki hümanizm, yani insan sevgisi oldu. Sizlerde seyirci olarak beni bu gece takdiriniz ve alkışınızla çok duygulandırdınız. Danimarka seyircisi nasıl olacak acaba derken bir kez daha anladım ki, Hans Christen Andersen'in masallarındaki sihrini birlikte yaşadık. Şimdi izninizle bu sevgiyi beraberimde ülkeme, Türkiyeme götüreceğim. Dünyada tüm olanlara rağmen sevginin bizi birleştirip koruyacağına inanarak" şeklinde dile getirdi.