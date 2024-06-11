Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. | Son dakika haberleri

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. | Son dakika haberleri

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Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajında "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.

Hiç kimse yeise kapılmasın.

İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir.

Dünümüzde bizimdir, yarınımız da. https://t.co/Tbrei98ktG — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 11, 2024