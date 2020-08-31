Son dakika... İçişleri Bakanlığı, İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan uzman çavuş Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini açıkladı...

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa ORHAN isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir.