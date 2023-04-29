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Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Hatay'da depremzede çocukları sevindirdi

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ve İskenderun ilçelerinde çocukları müzikle buluşturdu

Giriş: 29.04.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Hatay'da depremzede çocukları sevindirdi - Magazin haberleri
AA

23-30 Nisan Çocuk Haftası kapsamında geçici barınma alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerde, depremzede çocuklara melodika ve marakas müzik aletleri ile sürpriz hediyeler verildi.

Proje koordinatörü Zuhal Erol, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgedeki müzik öğretmenleriyle koordineli olarak çocuklara enstrümanların eğitiminin verilmesinin planlandığını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN BİR NEBZE OLSUN DEPREM PSİKOLOJİSİNİ AŞMALARINI İSTİYORUZ"

Sonrasında ise söz konusu çocukların Ankara'ya getirilerek, senfoni orkestrası ile konser verip, izleyiciyle buluşmasının amaçlandığını belirten Erol, şunları kaydetti:

Çocuklarımızın bir nebze olsun deprem psikolojisini aşmalarını istiyoruz. Bu anlamda etkinliklerimiz çok keyifli oldu. Bu projenin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Konser geliri ile Hatay'daki diğer çocuklara da destek verilmesini planlıyoruz.

Fotoğraflar: AA

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