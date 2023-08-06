Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatları üzerinde meydana gelen depremler listeleniyor. 6 Ağustos günü Muş ve Malatya'da deprem meydana gelirken gözler "Son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyülüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...