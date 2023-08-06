Muş ve Malatya'da korkutan deprem! İşte 6 Ağustos 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi
Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler her gün paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Muş Varto'da ve Malatya Darende'de deprem meydana geldi. İşte 6 Ağustos 2023 Pazar Kandili ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatları üzerinde meydana gelen depremler listeleniyor. 6 Ağustos günü Muş ve Malatya'da deprem meydana gelirken gözler "Son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyülüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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MALATYA 3.1 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 07:08'de Malatya Yavuzlar - Darende'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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MUŞ VARTO'DA KORKUTAN DEPREM!
6 Ağustos Pazar günü saat 04:04'te Kayadelen - Varto 3.1 büyüklüğündeli deprem ile sallandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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