Muş ve Bitlis'te karantinadaki köylerde güvenlik önlemi alındı

AA

Muş'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan merkeze bağlı Yazla ve Alagün, Bulanık ilçesindeki Yazbaşı ile Korkut ilçesindeki Güneyik köylerinde giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Köylere sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veren jandarma ekipleri, evlerine araçlarıyla ulaşmak isteyenleri geri çeviriyor.

Köy imamı da köyde yaşayanlara evlerinde kalmaları ve karantina kurallarına uymaları konusunda anons yapıyor.

Bitlis'te de İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınan Mutki ilçesinin Koyunlu köyü ile Tatvan ilçesinin Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin girişinde nöbet tutan jandarma ekipleri, araçların giriş ve çıkış yapmasına izin vermedi.

Karantina altındaki köylere sadece sağlık personelinin girişine izin veren ekipler, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.