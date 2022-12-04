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Haberler Gündem Muş'un Varto ilçesinhde köpekleri dövüştürüp, kayda alan 3 kişiye gözaltı

Muş'un Varto ilçesinde köpekleri dövüştürüp, kayda alan 3 kişiye gözaltı

Muş'un Varto ilçesinde 2 kişi kendi besledikleri iki köpek ile sokakta başıboş dolaşan bir köpeği acımasızca dövüştürdü. Kan donduran görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alıp yayınlayanlar kişiler büyük tepki çekti. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri üç kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkacak

Giriş: 04.12.2022 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Muş'un Varto ilçesinhde köpekleri dövüştürüp, kayda alan 3 kişiye gözaltı
Köpek dövüştürenler gözaltında
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DHA

Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi ile o anları kaydeden 1 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Güzelkent köyündeki boş arazide 2 kişi, kendi köpekleri ile başıboş bir köpeği dövüştürdü. Başıboş köpek, sahiplerinin yönlendirdiği köpeklerin saldırısına uğradı. Cep telefonu ile kaydedilen o anlar, büyük tepki çekti.


Çalışma başlatan jandarma, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile o anları kaydeden 1 kişiyi tespit edip yakaladı. 3 şüpheli hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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