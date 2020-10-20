AA

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan

kişi ve organizasyonlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden 510 gram metamfetamim ve 280,68 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden biri 18 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.